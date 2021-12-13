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Genç kız sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu

Genç kız sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu

ŞANLIURFA'da Suriye uyruklu Selva El Hinedi (22) sokak ortasında göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılar sokakta hareketsiz yatan kadını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin Suriye uyruklu Selva El Hinedi olduğu belirledi. 

Suriyeli Selva'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Selva'nı öldüren şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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