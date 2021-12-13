2022 asgari ücret zammı bugün belli oluyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor. Taraflar arasında herhangi bir uzlaşma olmasa da en az 3 bin 500 lira olması neredeyse kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 4 bin liranın altında bir rakamı istemediği biliniyor.

Abone ol

Asgari Ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Türkiye'nin ana gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin olarak 3 toplantı geride kaldı ve bu toplantılardan bir sonuç çıkmadı. Tarafların bugün bir kez daha son toplantı için bir araya gelmeleri bekleniyor. TİSK en az 3 bin 500 lirayı kabul ettik" derken, Türk-İŞ, '4 bin TL kırmızı çizgimiz' açıklaması yaptı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Yeni asgari ücret bayram havası estirecek” dedi.

Asgari ücrette taraflar ne istiyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar üç toplantı yaptı. Tarafların tavrı netleşti. Türk-İş, 4 bin TL’nin altına imza atmamakta kararlı. Başkan Ergün Atalay, 4 bin TL’nin “kırmızı çizgileri” olduğunu açıkladı. İşveren tarafını temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “3 bin 500 TL’yi geçtik, daha fazlası için çalışıyoruz” diyerek tavırlarını ortaya koydu.

İşveren teşvik, destek ve vergi indirimi istiyor

İşveren bunun için iktidardan “teşvik, destek, vergi indirimi” gibi adımlar bekliyor. Bu destekler ise ya bütçeden ya da büyük olasılıkla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan çıkacak. Fonun varlığı 9 Aralık itibarıyla 88.6 milyar TL’ye inmiş durumda. Dolaylı olarak yine emekçinin cebinden çıkmış olacak.

Erdoğan "4 bin TL'nin altı olmasın" dedi

İktidar kanadı ise bir rakam söylemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 4 bin liranın altında bir rakamı istemediği biliniyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de dün “Yeni asgari ücret bayram havası estirecek” dedi. Böyle olunca işçinin yüksek zam beklentisi arttı.