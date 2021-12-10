Alpay Özalan eşi Cansel Özzengin kaç yaşında son hali nasıl?

Eski milli futbolcu, şimdilerde ise AK Partili vekil olan Alpay Özalan son günlerin konuşulan ismi oldu. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Özgür Özel'in üzerine yumrukla yürüyen Alpay Özalan'ın hayatı merak konusu oldu. 48 yaşında olan Alpay Özalan aslen İzmirli. Cansel Özzengin ile evli olan AK Partili Alpay Özalan'ın 2 çocuğu var.

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Başarılı futbolculuk geçmişinde milli formayı çok kez giymiş ve teknik adamlık da yapmak olan Alpay Özalan AK Parti'nin İzmir miletvekili olarak Meclis'e girdi. Bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde olan CHP'li Özgür Özel'in üstüne yürüyen Alpay Özalan'ın hayatı merak konusu oldu. 48 yaşında olan Alpay Özalan aslen İzmirli. Cansel Özzengin ile evli olan AK Partili Alpay Özalan'ın 2 çocuğu var.

Meclis'te ne oldu: TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında yine tansiyon yükseldi..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt vermek üzere kürsüye gelen Özgür Özel, “Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini ayakta alkışlatma çakallığına kapılmasın” ifadesini kullanınca AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Özel'in üzerine yürüdü. Diğer vekiller de araya girince tartışma büyüdü ve yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.

Alpay Özalan kimdir: Fehmi Alpay Özalan (d. 29 Mayıs 1973, İzmir), Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili.

Eski milli futbolcu Özalan, 29 Mayıs 1973 yılında İzmir'de Mustafa ve Esma çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol kariyerine Altay takımında başlayan Alpay sırasıyla; Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa RedDiamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya) de oynadı.

Alpay Özalan, 1992 yılından 2008 yılına kadar Millî Takım'da top koşturdu ve Millî Takımlar formasını 127 defa giydi. 1993 Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluk elde etti. 1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Aynı zamanda İngiltere'ye transfer olan, Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcudur.

2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kupa maçının kadrosunda yer alarak 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk futbolcusu Alpay, Japonya'da en iyi yabancı futbolcu ve Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçildi. 2002 Dünya Kupası'ndaki performansı nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nı almaya hak kazandı. Almanya'nın ünlü ansiklopedisi Fussballer tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli 1000 futbolcusu arasında gösterildi. Futbolculuk kariyerini 2008 yılında Almanya'da bitirerek teknik direktörlük kariyerinde çeşitli kulüplerde görev aldı, son olarak Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü. 23 Haziran 2016 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili olan Alpay Özalan, Cansel Özzengin ile evli ve 2 çocuk babasıdır.