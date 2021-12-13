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Yumruklu pozuyla dikkat çeken Alpay Özalan meydan okudu: Ağızlarının payını veririm

Yumruklu pozuyla dikkat çeken Alpay Özalan meydan okudu: Ağızlarının payını veririm

"Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidar olacağız" diyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e Genel Kurul'da ceza oylamasında 'evet' oyu kullanmayan CHP'lilere Alpay Özalan yumruklarıyla tepki gösterdi. Özalan, kendisine yönelik linç kampanyasıyla ilgili "her yerde rezilliklerine yanıt vermeyi sürdüreceğim" dedi.

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HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in skandal sözleri Meclis'i karıştırdı. Maçin'e yönelik ceza oylaması sırasında CHP'lilerin çekimser oy kullanması AK Partili vekilleri öfkelendirdi.

Genel Kurul'da yaşanan arbedede Alpay Özalan'ın eli havada yumruklu görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. HDP ve CHP'ye yakın kesimler Özalan'a karşı linç kampanyası başlattı. Muhalefet partilerinin hedefindeki isimle, Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı konuştu.

"Toplumun sinir uçlarıyla oynayacak biz mi sessiz kalacağız"

Özalan, Meclis’te yaşanan gerginliğe ilişkin olarak şu açıklamada bulundu:

"Milletvekili seçildiğim ilk gün söylemiştim. Vatanım, devletim, milletim, bayrağım benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımız benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenler karşısında beni bulur demiştim. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da öyle olacak...

Çarşamba günkü İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li hadsiz Gazi Meclis'te "Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidar olacağız" dedi. Daha sonra da ceza alması için yapılan oylamada CHP 'evet' oyu kullanmadı. Açıkça bölücülüğe sessiz kaldılar. Bunun üzerine başlayan tartışmalarda CHP grubu rezilliğini bastırmak için Cumhurbaşkanımıza, bizlere ve İçişleri Bakanımıza hakaretlerle saldırdı. PKK medyasında fink atanlar, terörün başını ezenlere yönelik rezil ifadeler kullandı. Onlar, her türlü hakareti edecek, toplumun sinir uçlarıyla oynayacak, provokasyonlar yapacak, biz sessiz mi kalacağız? Sessiz kalmadım. Asla da kalmam...

HDP'li Fatma Kurtalan'ın parmak sallayarak "Bizim ve PKK sayesinde bu koltuklardasınız" sözlerine tepki göstermeyenler, terörün başını ezenlere saldırırsa, ağızlarının payını veririm.

"İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem"

Hakaretlerle sosyal medyada linç kampanyalarıyla beni hedef alıyorlar. Bu şekilde beni susturacaklarını ya da durduracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem... Sosyal medyada da, Meclis'te de, her yerde rezilliklerine yanıt vermeyi sürdüreceğim. Bilsinler ki tam karşılarında durmaya devam edeceğim..."

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