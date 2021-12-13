Son seçimi en doğru bilen ORC'den bomba anket! AK Parti'nin oy oranı kaç

2018 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen ORC'nin Aralık ayı anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. ORC Araştırma’nın son anketine göre, "bu pazar seçim olsa" Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geride bırakıyor. AK Parti'nin oy oranı ise bomba...

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ORC Araştırma’nın son anketine göre, "bu pazar seçim olsa" Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geride bırakıyor.

ORC araştırma şirketinin 3-9 Aralık tarihleri arasında 41 ilde toplam 3 bin 920 kişi ile görüşerek yaptığı ankette "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu.

ORC Aralık ayı anketine göre AK Parti yüzde 30.3, CHP yüzde 25.5, İYİ Parti yüzde 15.9, MHP 8.8, HDP yüzde 8.1, DEVA Partisi yüzde 3.3, Gelecek Partisi ise yüzde 3 oy oranına ulaştı. Saadet Partisi ise yüzde 1.4 çıktı.

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi yüzde 1.0 oy alırken, Mustafa Sarıgül'ün Türkiye DEğişim Partisi yüzde 1.2 çıktı...