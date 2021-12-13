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Mardin, Diyarbakır ve Batman'da uçak seferleri iptal! Yoğun sis etkisi altında

Mardin, Diyarbakır ve Batman'da uçak seferleri iptal! Yoğun sis etkisi altında

Mardin, Diyarbakır ve Batman'da dün gece başlayan sis hava yollarını da etkisi altına aldı. 3 şehirde uçak seferleri iptal

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MARDİN ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri iptal edildi.

Mardin, Diyarbakır ve Batman'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.

Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.

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