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Emniyet Genel Müdürlüğünden HDP Kongresiyle ilgili açıklama! Suç duyurusu yapıldı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresiyle ilgili yapılan açıklamada "Katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. 

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Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadale Daire Başkanlığı, Küçükçekmece Yahya Beyatlı Gösteri Merkezinde yapılan HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresiyle ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12.12.2021 günü saat 11.00'de İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresi yapılmıştır. Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08.00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır. Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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