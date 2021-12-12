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Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içerisinde TBMM'ye geleceğini söyledi.

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TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel kurul çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öğretmenler Müjdesi ve 20. Milli Eğitim Şurası'nda hazırlıkları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yakın zamanda TBMM'ye sunulacağının müjdesini verdiğini hatırlattı. 

Bu düzenleme sayesinde Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerin kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklarını söyleyen Özer, öğretmenlik meslek kanunu sayesinde öğretmenliğin kariyer mesleği olarak tanımlanacağını kaydetti.

Özer konuşmasında şunları söyledi:

"Adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hak ve sorumlulukları gelişim temelli bir sistem içerisinde tanımlanabilecektir. Kariyer sistemindeki avantajları sayesinde öğretmenlerimizin yükseklisans ve doktora eğitimleri noktasındaki eğilimleri de önemli noktada artacaktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi inşallah bu ay içerisinde TBMM'ye gelecektir. TBMM'de değerlendirme sürecinde desteğinize olan inancım tamdır. Sizlerin de desteğiyle alanda önemli bir eksikliği de gidermiş olacağız. Bu süreçte destek ve katkılarınız için tüm öğretmenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

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