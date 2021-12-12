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Masterchef Mert kaç yaşında kimdir Mert Yılmaz sevgilisi var mı?

Masterchef Mert kaç yaşında kimdir Mert Yılmaz sevgilisi var mı?

Masterchef 2021'nin sevilen ve iddialı yarışmacılarından olan Mert Yılmaz bu hafta haftanın eleme adayları arasına girdi. Son haftalarda performansı düştüğü için eleştirilen Mert yarışma için ABD'den geldi ve 29 yaşında. Peki Masterchef Mert aslen nereli, sevgilisi var mı, instagram hesabı ne?

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Masterchef 2021'de bu hafta, 28 Kasım eleme akşamına kalan isimlerden biri de Mert Yılmaz oldu. Mert Yılmaz takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi ve yarışmaya devam etmek için şefin yemeğini yapacak. 29 yaşında olan Mert Yılmaz bu yarışma için ABD'den geldi ve 29 yaşında.  Peki Masterchef Mert aslen nereli, sevgilisi var mı, instagram hesabı ne?

Yarışmaya ABD’den katılan Mert Yılmaz, MasterChef 2021’de rakiplerini geride bıraktı ve ismi yazılı önlüğü kazanarak ana kadroya giren on üçüncü yarışmacı oldu. Peki, MasterChef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mert Yılmaz hakkındaki bilgiler…

Mert Yılmaz kimdir: Mert Yılmaz, 29 yaşında ve aslen Bolu Mengenli. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyormuş. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.

2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiş.

Seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok seven MasterChef Mert bu sekiz yıl boyunca dünyanın değişik yerlerine seyahat etmiş.

Final turuna nasıl kaldı: MasterChef Türkiye ön eleme turunda şeflere ızgara somon hazırlayan Mert Yılmaz, üç evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.

Üçlü düello turunda da başarısını sürdürdü. Bu turda Ozan Gül ve İsmail İlhan Şenbayram ile karşılaştı. Şefler 50 dakika içerisinde yarışmacılardan lazanya hazırlamalarını istedi. Jüri üyelerinin verdiği karara göre, Mert Yılmaz bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

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