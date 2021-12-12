Yeni kripto para dolandırıcılığında 2 milyar dolar vurgun iddiası var

İSTANBUL Adalet Sarayı'na gelen grup, Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu 11 kişi hakkında 'bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu, nitelikli dolandırıcılık ve yatırım tavsiyesi verme' suçlarından cezalandırılması istendi. Şikayetlerinin ardından mağdurlar adliye önünde açıklama yaptı.

Mağdurların avukatı Adem Ay, mağdurların tüm birikimlerini ellerinden alındığını öne sürdü. Adem Ay, "Şirket hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyette artmaya devam etmektedir. Çünkü şirketin web sitesi halen açık durumdadır. Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir ve mağduriyet sayısı şikayetlere rağmen artmaya devam edecektir. Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.

"Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk"

Mağdurlardan Nimet An, seslerini duyuramadıklarını dile getirerek, "6 aydır şikayetçi olmuşuz, 6 ay içinde hiçbir şey yok. Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim 4 tane yetimim var, benim eşim kendini asarak vefat etti. Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, lütfen sesimizi duysunlar. Bize yardımcı olsunlar. Öyleyse biz de dolandırıcılık yapalım, biz de kalkalım onun bunun parasıyla zevk yapalım. 40 bin elden verdim, 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar" dedi.

Kafiye Çelebi ise 2016 yılında 30 bin dolar verdiğini söylerken, "Dairem vardı burada, satıp dairenin parasını verdim. Şu andaki kaybım benim 300 bin dolar" ifadesini kullandı.