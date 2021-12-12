BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta oğlunun kaza yaptığını gördü! Sinir küpüne döndü: Geberseydi keşke

Zonguldak'ta oğlunun kaza yaptığını gördü! Sinir küpüne döndü: Geberseydi keşke

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Çiv yaralandı. Olay yerine gelen Hüseyin Çiv, oğluna "Geberseydi keşke" diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Çiv yönetimindeki 67 TM 748 plakalı otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki 67 LP 453 plakalı otomobile ve elektrik direğine çarptı. Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu.

Kazada sürücü Çiv yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiv, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Çiv'in babası Hüseyin Çiv ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi. Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Çiv, oğluna "Geberseydi keşke” diyerek tepki gösterdi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Görkem ablası Esra Demiral kimdir kaç yaşında?
Masterchef Görkem ablası Esra Demiral kimdir kaç yaşında?
Kars'tan Antalya'ya gelip ablasını öldürdü cinayetin nedenini babası açıkladı
Kars'tan Antalya'ya gelip ablasını öldürdü cinayetin nedenini babası açıkladı
Antalya'da 5 gündür kayıptı! 14 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu
Antalya'da 5 gündür kayıptı! 14 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu
Bakan Murat Kurum'dan HDP'ye: Siz dağ diyorsunuz biz eğitim
Bakan Murat Kurum'dan HDP'ye: Siz dağ diyorsunuz biz eğitim
Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler komisyonda kanun teklifinden çıkarıldı
Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler komisyonda kanun teklifinden çıkarıldı
Masterchef Mert ailesi anne ve babası kimdir? 2021 Mert Yılmaz nereli
Masterchef Mert ailesi anne ve babası kimdir? 2021 Mert Yılmaz nereli
Masterchef Eren aslen nereli kaç yaşında Eren Kaçıkcı eşi kimdir?
Masterchef Eren aslen nereli kaç yaşında Eren Kaçıkcı eşi kimdir?
Ressam, şair ve yazar Lina Nasif evinde ölü bulundu
Ressam, şair ve yazar Lina Nasif evinde ölü bulundu
Yargıtay'dan dövizle nafaka kararı
Yargıtay'dan dövizle nafaka kararı
Adana Demirspor uzatmalarda Giresunspor'u yıktı
Adana Demirspor uzatmalarda Giresunspor'u yıktı