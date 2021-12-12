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Gaziantep'te 3 çocuk babası korkunç şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te 3 çocuk babası korkunç şekilde can verdi

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, hurdacılık yapan Ali Rıza Sandıkçı (38), atıl durumda olan ve kaynak makinesi ile sökümünü yaptığı hurda iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Olay, öğle saatlerinde sanayi sitesinde meydana geldi. Hurdacılık yapan Ali Rıza Sandıkçı, hurda durumda olan bir iş makinesini yakınları ile birlikte kaynak makinesi ile kesmeye çalıştı. Sandıkçı, altında çalıştığı sırada 3 ton ağırlığındaki iş makinesinin altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandıkçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Sandıkçı'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderilirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

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