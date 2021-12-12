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İstanbul'da gören şaştı kaldı! Aşı karşıtlarından develi eşekli protesto: Köle olmayacağız

İstanbul'da gören şaştı kaldı! Aşı karşıtlarından develi eşekli protesto: Köle olmayacağız

BEYOĞLU'nda bir araya gelen aşı karşıtları maske kullanımına, HES Koduna ve aşıya karşı eylem yaptı. PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin gasp edildiğini iddia eden eylemciler, iki deve bir eşek ile yaşanan durumu protesto etti.

İstanbul'da gören şaştı kaldı! Aşı karşıtlarından develi eşekli protesto: Köle olmayacağız

Beyoğlu Odakule'de bir araya gelen aşı karşıtları PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin kısıtlandığını belirterek eylem yaptı. 

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İstanbul'da gören şaştı kaldı! Aşı karşıtlarından develi eşekli protesto: Köle olmayacağız

"Maske Mesafe Yalanına Son, Maskeli Köle Olmayacağız" diye slogan atan grup üyeleri açtıkları pankartlarla PCR testini protesto etti.

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İstanbul'da gören şaştı kaldı! Aşı karşıtlarından develi eşekli protesto: Köle olmayacağız

Grup adına Erkan Trükten basın açıklaması yaptı. Şehirlerarası yolculuk yapamadıklarını belirten Trükten "Bu yüzden de bize dediler ki siz artık otobüsle gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun." dedi. 

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İstanbul'da gören şaştı kaldı! Aşı karşıtlarından develi eşekli protesto: Köle olmayacağız

Trükten "Deve ile Arabistan'da olduğu gibi yolculuk edelim. Bu şekilde seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım" dedi.

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