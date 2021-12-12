İstanbul'da gören şaştı kaldı! Aşı karşıtlarından develi eşekli protesto: Köle olmayacağız

Grup adına Erkan Trükten basın açıklaması yaptı. Şehirlerarası yolculuk yapamadıklarını belirten Trükten "Bu yüzden de bize dediler ki siz artık otobüsle gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun." dedi.