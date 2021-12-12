İstanbul'da gören şaştı kaldı! Aşı karşıtlarından develi eşekli protesto: Köle olmayacağız
BEYOĞLU'nda bir araya gelen aşı karşıtları maske kullanımına, HES Koduna ve aşıya karşı eylem yaptı. PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin gasp edildiğini iddia eden eylemciler, iki deve bir eşek ile yaşanan durumu protesto etti.
Beyoğlu Odakule'de bir araya gelen aşı karşıtları PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin kısıtlandığını belirterek eylem yaptı.
"Maske Mesafe Yalanına Son, Maskeli Köle Olmayacağız" diye slogan atan grup üyeleri açtıkları pankartlarla PCR testini protesto etti.
Grup adına Erkan Trükten basın açıklaması yaptı. Şehirlerarası yolculuk yapamadıklarını belirten Trükten "Bu yüzden de bize dediler ki siz artık otobüsle gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun." dedi.
Trükten "Deve ile Arabistan'da olduğu gibi yolculuk edelim. Bu şekilde seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım" dedi.