Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MARDİN'in Midyat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 35 EAS 22 plakalı minibüs ile 21 AC 501 plakalı otomobil Midyat-Mardin kara yolunun 3 kilometresinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emine Cankurt (58), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Abdulaziz Cankurt (64) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.