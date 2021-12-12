Yeni Zelandalı adam bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı

YENİ ZELANDA'da başkalarının adını kullanarak hareket ettiği düşünülen bir kişi, farklı aşı merkezlerine giderek kendine çok sayıda doz uygulattı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyaları devam ederken Yeni Zelanda'da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ülkede birkaç aşı merkezini ziyaret eden kişi çok sayıda aşı yaptırarak para almayı hedefledi. Söz konusu adamın bir gün içinde 10 doz koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı olayı incelemek için harekete geçti. Yeni Zelanda basınından Stuff'ta yer alan haberde; bakanlığın durumun farkında olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve endişeliyiz. Kurumlarla çalışıyoruz" denildi.

Başkalarının adını kullandı

Açıklamanın devamında, "Önerilenden daha fazla aşı dozu almış birini tanıyorsanız, onların mümkün olan en kısa sürede klinik tavsiye almaları gerekiyor" ifadesi kullanıldı. Bakanlık olayın nerede gerçekleştiğine dair açıklama yapmazken şahsın başkalarının adıyla hareket ettiği düşünülüyor.