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Yeni Zelandalı adam bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı

Yeni Zelandalı adam bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı

YENİ ZELANDA'da başkalarının adını kullanarak hareket ettiği düşünülen bir kişi, farklı aşı merkezlerine giderek kendine çok sayıda doz uygulattı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyaları devam ederken Yeni Zelanda'da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ülkede birkaç aşı merkezini ziyaret eden kişi çok sayıda aşı yaptırarak para almayı hedefledi. Söz konusu adamın bir gün içinde 10 doz koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı olayı incelemek için harekete geçti. Yeni Zelanda basınından Stuff'ta yer alan haberde; bakanlığın durumun farkında olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve endişeliyiz. Kurumlarla çalışıyoruz" denildi.

Başkalarının adını kullandı

Açıklamanın devamında, "Önerilenden daha fazla aşı dozu almış birini tanıyorsanız, onların mümkün olan en kısa sürede klinik tavsiye almaları gerekiyor" ifadesi kullanıldı. Bakanlık olayın nerede gerçekleştiğine dair açıklama yapmazken şahsın başkalarının adıyla hareket ettiği düşünülüyor.

Aşı uzmanı Helen Petousis-Harris, bir günde 10 doz aşı yaptıran kişinin güçlü bağışıklıktan dolayı halsiz hissedebileceğini belirtti.

Auckland Üniversitesi Profesörü Nikki Turner de bir günde bu kadar çok aşı almanın güvenliğine dair hiçbir verinin bulunmadığını söyledi. Turner, "Kullanmakta olduğumuz Comirnaty aşısı iyi bir bağışıklık tepkisi vermek için doğru miktarın ne olduğunu belirleyen erken klinik verilere dayanarak tasarlanmıştır. Birinin bu miktarda aşıyla ne gibi yan etkilere sahip olacağına dair hiçbir kanıtımız yok" dedi.

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