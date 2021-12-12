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Terör örgütü PKK/YPG'yi ziyaret eden İsveç'ten 376 milyon dolarlık destek kararı

Terör örgütü PKK/YPG'yi ziyaret eden İsveç'ten 376 milyon dolarlık destek kararı

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindekiler, terör örgütü PKK/YPG'li isimlerle görüştü. Linde, "İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" dedi. Örgüte maddi yardımın artırılması kararlaştırıldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile geçtiğimiz ay görüşmesinin ardından örgütle yeni bir temas gerçekleştirildi. YPG'ye ziyaret, bu kez İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin öncülüğünde yapıldı.

Linde ve beraberindekiler, sözde Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi. Görüşmenin ABD'nin zırhlı araçlarla donatılan ve askeri eğitim verilen YPG'ye yardımları sürdürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.

2023 yardımı 376 milyon dolar

İsveç'in çocukları kaçıran terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

İsveçli Bakan'dan fotoğraflı paylaşım

İsveçli Bakan, Twitter adresinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü şeklinde ifadelere imza attı. Ann Linde, "Kuzeydoğu Suriye'deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" diye yazdı.

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