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İstanbul Beyoğlu'nda aşı karşıtlarından deve ve eşek ile protesto

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Beyoğlu'nda aşı karşıtlarından deve ve eşek ile protesto

İSTANBUL Beyoğlu'nda bir araya gelen aşı karşıtları maske kullanımına, HES koduna ve aşıya karşı eylem yaptı. PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin gasp edildiğini iddia eden eylemciler iki deve bir eşek ile yaşanan durumu protesto etti.

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İSTANBUL Beyoğlu Odakule'de bir araya gelen aşı karşıtları PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin kısıtlandığını belirterek eylem yaptı. "Maske, mesafe yalanına son", "Maskeli köle olmayacağız" diye slogan atan grup üyeleri açtıkları pankartlarla PCR testini protesto etti.

"Şehirler arası yolculuk yapamıyoruz"

Grup adına Erkan Trükten, basın açıklaması yaptı. Şehirlerarası yolculuk yapamadıklarını belirten Trükten, "Benim özel aracım yok. Bundan sonra herkes deve sahibi olsun. Deve ile Arabistan'da olduğu gibi yolculuk edelim. Bu şekilde seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım" dedi.

"Deve ile gideceğiz"

Erkan Trükten, daha sonra deveye binerek Türk bayrağı açtı. Burada, "İşte deveye bindik. Bundan sonra herhalde yol Ankara'ya görülecek. Bir kervanla gideceğiz. İstenilen şey bu. Deve kervanımız hazır. Bizi bu duruma düşürenler umarım bir gün hesap verecekler. Çünkü PCR dayatması kadar saçma bir dayatma olamaz" diye konuştu.

Yağmur altındaki eylem yapılan konuşmanın ardından son buldu.

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