Beşiktaş Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak ligde 5 maç aradan sonra 3 puana uzandı. Bu sonucun ardından Kartal, 24 puana yüselirken konuk ekip ise 19 puanda kaldı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından zorlu lig maçında sahaya çıkan Kartal, iki kez geriye düştüğü maçta son bölümde bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı. Karşılaşmada ev sahibinin gollerini 45'te Larin, 84 ve 90'da Batshuayi ile 90+6'da Güven Yalçın kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 38 ve 71'de Thiam'dan geldi.

Bu sonucun ardından 24 puana ulaşarak 7. sıraya yükselen Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. 19 puanla 14. sırada kalan Kayserispor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

25. dakikada Serdar Saatçı'nın uzun pasını Batshuayi ceza sahası içinde kafayla Larin'e indirdi, siyah-beyazlı oyuncunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada soldan ceza sahasına girerek rakibini çalımlayan Batsuhayi dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Lung topu kornere gönderdi.

38. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1

48. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın uzun pasında meşin yuvarlakla ceza sahası sol çaprazında buluşan Rıdvan Yılmaz tek dokunuşla topu içeri çevirdi. Kaleye yönelen topu kaleci Lung son anda kornere çeldi.

51. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi altı pas üzerinde topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.

71. dakikada Larin'in hatalı pasıyla başlayan Kayserispor atağında İbrahim Akdağ'ın ceza saha içinden yaptığı ortayı Thiam gole çevirdi: 1-2

73. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topa Vida kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top arka direkten dönerek Güven Yalçın'a çarpıp auta çıktı.

84. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası önünde verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

90. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi çaprazdan sert vurdu ve takımını 3-2 öne geçirdi.

90+6. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Siyah-beyazlıların ceza sahası önünden başlayan atakta Güven Yalçın, Batshuayi'nin pası sonrası ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 4-2

Beşiktaş: 4 - 2 :Kayserispor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Can Bozdoğan (Dk. 90+3 Mehmet Topal), Pjanic, Ghezzal, Larin (Dk. 74 Güven Yalçın), Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 43 Ramazan Civelek), Hosseini, Uğur Demirok, Carole, Campanharo (Dk. 90+2 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan, İbrahim Akdağ (Dk. 90+2 Mane), Kemen (Dk. 62 Attamah), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 62 Cardoso)

Goller: Dk. 38 ve Dk. 71 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 45 Larin, Dk. 84 ve Dk. 90 Batshuayi, Dk. 90+6 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 23 Onur Bulut, Dk. 46 İbrahim Akdağ, DKk. 85 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk. 35 Serdar Saatçı, Dk. 64 Larin, Dk. 76 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)