Meclis'te Kürtçe gerginliği! MHP ve HDP sıraları karıştı

TBMM'de bu kez de Kürtçe gerginliği yaşandı. HDP'li Feleknas Uca, bir bölümünü Türkçe yaptığı konuşmasına Kürtçe devam etmek isteyince MHP sıralarından itiraz geldi.

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HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ise Yükseköğretim Kalite Kurulu bütçesi üzerine söz aldı. Uca, konuşmasının son bölümünü Kürtçe devam ettirmek isteyince tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı olan kurumların kesin hesabı ve bütçeleri ele alındı. AKP, İYİ Parti ve MHP’nin arından HDP milletvekilleri konuştu.

Meclis'te tansiyon yükseldi

Partisi adına konuşan HDP'li Feleknas Uca, Türkiye'nin çok dilli bir ülke olmasına rağmen ana dilde eğitim görülemediğini, hükümetin Kürtçe'ye yönelik baskı yaptığını ileri sürdü. Uca, aynı konuşmayı Almanca ve Kürtçe olarak da yapacağını söyleyerek konuşmasına Almanca başladı. Bunun üzerine TBMM Genel Kurulu'nda MHP ve HDP'liler arasında tartışma çıktı.

"Resmi dilimiz Türkçe" uyarısı

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "Sayın hatip belki bir cümle bir kelime olabilir ama bir metin başka bir dille Kürtçe de olsa Almanca da olsa İngilizce de olsa başka bir dille okuyamazsınız. Bizim resmi dilimiz Türkçe, bitirelim lütfen" diye uyardı.

Almanca'yı bıraktı Kürtçe devam etti

Bu sırada HDP’li Feleknas Uca, 20 saniye kadar bu kez Kürtçe konuştu. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün itirazını sürdürmesi üzerine Başkanvekili Akar, Meclis’te anadili farklı olan milletvekilleri bulunduğunu bunlardan birisinin de kendisi olduğunu, ancak anlaşılmayı sağlayan ortak dilin Türkçe olduğunu, bir sözcük veya bir deyimin dışında metin okunmaya başlandığı anda konuşmayacağı keseceği uyarısını yaptı.

Tartışmanın sona ermemesi üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.