Ekrem İmamoğlu maliyetini açıkladı tam 3 katı! Zam geliyor mu?

İstanbul'da 3,5 liralık ekmeğe alternatif olarak 1 lira 25 kuruşluk Halk Ekmek için kuyruklar uzayıp giderken İBB Başkanı İmamoğlu maliyetlerin arttığını açıkladı.

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Halk Ekmek'in maliyetinin arttığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ekmek fiyatıyla ilgili açıklamada bulundu. Un fiyatlarının çok arttığını belirten İmamoğlu, "Elimizden geleni yapacağız" mesajı verdi.

Un 325 lira oldu

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İBB sözcüsü Murat Ongun ise yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da pek çok fırında, artan maliyetler nedeniyle 220 gr ekmek 3.50 TL oldu. 250 gr Halk Ekmek hala 1.25 TL, bugün 1 milyon 458 bin adet ekmek ürettik. Ne yazık ki talep 1.6 milyonu geçti." dedi.

Ekmek 3,5 liradan satılıyor

İstanbul Ticaret Odası kararıyla 230 gram ekmeğin fiyatı geçen ay 2,5 TL yapılmıştı. Ancak ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırın ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı. Halk Ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılıyor.