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Emekli maaşlarına yeni zam müjdesi! Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Düzeltme yapacağız

Emekli maaşlarına yeni zam müjdesi! Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Düzeltme yapacağız

Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine ekstra zam müjdelerinin ardından bir müjde de işçi emeklileri içn geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından bu kez de emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı.

Emekliler için çalışma yürütüyoruz

Bakan Bilgin, "Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. İşte Bilgin'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı o açıklama:

Emekli maaşlarına düzeltme geliyor

"Bu emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim."

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