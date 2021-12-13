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Karısını, barıştıktan bir gün sonra pompalı tüfekle katletti!

Karısını, barıştıktan bir gün sonra pompalı tüfekle katletti!

ADANA’da iddiaya göre, bir kişi, bir süredir ayrı yaşadığı karısını barışmalarından bir gün sonra pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli eş daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

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Kadın katliamı saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer S. (27) ve Nazik S. (28) çifti bir süredir ayrı yaşıyordu. İddiaya göre, çift, dün akşam saatlerinde barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladı. Bugün akşam saatlerinde Ömer ve Nazik S. çifti evlerinde oturdukları sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Ömer, karısı Nazik S.’ye pompalı tüfekle 4 el ateş açtı.

Ardından Ömer, sağlık ekiplerini ve polisi arayarak eşini vurduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Cinayet şüphelisi eş ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Evde yapılan incelemelerinin ardından Nazik S.’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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