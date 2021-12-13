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TOGG yeni logosunu tanıtacak Fuarda görücüye çıkıyor

TOGG yeni logosunu tanıtacak Fuarda görücüye çıkıyor

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye (Consumer Electronic Show) katılacak olan Türkıye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) yeni logosunu da burada tanıtacak.

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Türkıye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye (Consumer Electronic Show) katılacak.

2022 sonunda üretimi başlayacak olan SUV modelinin sergileneceği fuarda, TOGG'un yeni logosu da tanıtılacak. Ayrıca TOGG'un geleceğin mobilitesi, akıllı otomobiller ve akıllı şehirlerle ilgili vizyonunun paylaşılması bekleniyor.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve üst düzey yöneticilerin katılacağı fuarda, TOGG yönetim kurulu üyeleri de bulunacak. Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES, son yıllarda otomotiv markalarının da gözdesi oldu.

Otomotivciler Detroit, Frankfurt ve Paris gibi otomobil fuarları yerine teknoloji şirketlerini bir araya getiren CES'i tercih ediyor. 159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katıldığı fuarda BMW, Daimler (Mercedes-Benz) Hyundai, GM, Stellantis gibi otomotivciler de yer alacak.

CES, sadece yeni ürünlerin sergilendiği değil dünyanın geleceğini şekillendirecek fikirlerin de konuşulduğu ve tartışıldığı bir ortam sunuyor. Fuarda üç gün boyunca yüzlerce konferans düzenlenecek. Birçok sektörden uzman isim "geleceği" konuşacak. Karakaş, 2020'de düzenlenen fuara katılmış ve bir toplantıda konuşma yapmıştı.

Farplass fuara katılıyor

Otomotiv sektöründe yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip Farplass, Las Vegas'da yerini alıyor. Şirketin Fark Laps girişimi mobilite atılımlarıyla yarının akıllı ulaşım teknolojilerine yönelik çözümler geliştiriyor. Fuara gıda ve tarım şirketi Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji de katılıyor.

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