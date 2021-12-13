Dayının dehşet evi! İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda kurtarıldı!

İSTANBUL'da 30 yaşındaki eğitmen Ş.A., 3 yıl önce babasını kaybetti. O günden sonra dayısı Zafer Duran kendisine hayatı zehir etti. İkinci Başak Cengiz olmaktan son anda kurtarılan genç kadın adeta dehşeti yaşadı. İşte kılıçlar, tehditler ve zorbalıkla geçen kabus dolu günlere ilişkin tüyler ürperten detaylar...

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İstanbul'da 30 yaşındaki eğitmen Ş.A., 3 yıldan beri dayısı Zafer Duran'ın zorbalığı nedeniyle hayatının en zorlu dönemini yaşadı. 3 yıl önce babasını kaybeden genç kadın, dayısının baskıları nedeniyle tarifi zor bir süreç geçirdi. Sabah'ın haberine göre dayısı, yeğeninin hayatına sürekli müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A.'nın ve annesinin evden çıkmasına müsaade etmiyor, anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu.

Başak Cengiz haberlerini evinin kapısına koydu

Dayısı genç kadının evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Öyle ki genç kızın akşam 20.30'dan sonra eve girmesi ve 21.00'den sonra gelirse geç kaldı sayılıp eve alınmıyor, arkadaşında kalmak zorunda kalıyordu. Çok sayıda delici kesici aleti ve silahı bulunan dayı son olarak Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ölüm haberlerini içeren gazeteleri yeğeninin kapısının önüne koydu.

Elinde kılıçla Başak Cengiz tehdidi: Senin sonun da...

Ertesi gün ise silahını ve kılıcını alarak yeğeninin kapısına dayanan dayı, kapıyı açan mağdur kadına, 'Senin de sonun bu kız gibi olacak. Seni öldüreceğim' diyerek aniden Ş.'ye saldırdı. Ş.'yi darp eden Zafer Duran, bu sırada silahını doldur boşalt yaptı. Kendi evine kaçan mağdur kadınsa, getirdiği cinnetle balkondan atlamaya çalıştı. Annesinin engel olmasıyla intihardan son anda vazgeçen kadın, polisi arayarak yardım istedi.

Evi uyuşturucu deposu çıktı

Polis tarafından gözaltına alınan Zafer'in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada temizlik kovasına saklandığı saldırı silahı, bıçak yüklü miktarda uyuşturucu madde ile boş ve dolu kovanlar bulundu. Anne kızın şikâyetçi olduğu dayı, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Çağlayan Adliyesine getirildi. İfadesinde kendisine iftira atıldığını ileri süren dayı, öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.