Bilim Kurulu eski üyesi Azap'tan korkutan Omicron uyarısı: Artık şüphemiz kalmadı!

Bilim Kurulu'nun eski üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, corona virüsünün Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Azap, "Daha bulaşıcı olduğu konusunda bir şüphemiz kalmadı diyebiliriz. Bu da daha fazla insanı etkileyeceği anlamına geliyor" dedi.

Abone ol

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı. Habertürk TV canlı yayınına katılan Azap, şunları söyledi:

– Bu varyant kendisinden önceki Delta’dan daha bulaşıcı, bu konuda eminiz. Zaten Delta da kendisinden önceki Alfa’dan daha bulaşıcıydı. Veriler henüz az sayıda ama yine hızlı birikiyor, yakın takibe alan ülkelerin deneyimlerinden görüyoruz

Daha fazla insanı etkileyecek

– Virüsün test edilme hızı, toplam test edilmiş Covid vakaları içindeki Omicron oranı hızla artıyor. Omicron her iki üç günde bir iki katına çıkıyor. Daha bulaşıcı olduğu konusunda bir şüphemiz kalmadı diyebiliriz. Bu da daha fazla insanı etkileyeceği anlamına geliyor.

Antikorlara biraz daha dayanıklı

– Burada şöyle bir sıkıntı da var. Bu virüs biraz daha antikorlara dayanıklı, Delta’ya kıyasla… Aşılıların ve geçirmiş hastalığın oluşturduğu bağışıklıktan daha az etkileniyor. Bu da bulaşıcılığı artıyor.

– Hastalık hafifledi mi? Omicron’un sebep olduğu Covid-19 daha hafif bir hastalık mı? Bunu daha dikkat değerlendirmek gerekir. Güney Afrika’da görüldü ilk, ilk veriler oradan geldi. Güney Afrika, Covid-19’un daha önceki varyantlarından çok etkilenmiş bir ülke. Çok fazla insan, toplumun yüzde 70 civarında bir oranı Covid-19 geçirdi.