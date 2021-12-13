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Abdulkadir Selvi 'benim kulağıma geldi' dedi asgari ücreti açıkladı!

Abdulkadir Selvi 'benim kulağıma geldi' dedi asgari ücreti açıkladı!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücret için kulağına 4 bin 70 TL rakamının geldiğini yazdı.

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Asgari ücret bugün belli olabilir. Milyonların gözü kulağı bugün sonuncusu yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında.

Peki taraflar ne istedi. Son toplantıda ilk kez rakamlar dile getirildi. TİSK "en az 3 bin 500 lirayı kabul ettik" derken, Türk-İŞ, "4 bin TL altı olmaz" dedi. 

Kritik görüşme öncesi herkesin merak ettiği rakama ilişkin kulislerde konuşulanları Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında aktardı.

"Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim"

Asgari ücretin bugün açıklanmasının beklendiğini yazan Selvi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız” dedi. Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim." ifadelerine yer verdi.

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