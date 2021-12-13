Alişan kaç yaşında aslen nereli Alişan'ın kardeşleri kaç tane?

Geçtiğimiz aylarda tek kardeşi olan Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara döndü ve TRT 1 ile anlaştı. Peki şarkıları ve özel hayatı ile merak edilen Alişan kimdir, aslen nereli, kaç kardeşi var? Alişan'ın eşi Buse Varol ve çocukları kimdir?

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Uzun bir aradan sonra yeniden televizyına dönen ve TRT 1 de gündüz kuşağında program sunmaya başlayacak olan Alişan'ın hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve derin bir acı yaşayan Alişan yeğenleri ve ailesi toplarlandı ve kaldığı yerden devam kararı aldı. TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün program sunacak olan Alişan aslen Bingöllü, ve iki kardeş. Oyuncu Buse Varol ile evli olan Alişan'ın bir oğlu bir de kızı var.

Daha önce Cennet Mahallesi, Aynalı Tahir gibi çeşitli televizyon dizilerinde de yer alan 45 yaşındaki sevilen şarkıcı Alişan'ın hayatı...

Alişan, 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya gelmiştir ve Bingöl'lü bir ailenin çocuğudur. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından fark edilen Alişan, iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okuyarak yeteneğini kanıtlamıştır.

En büyük çocukluk hayali pilot olmak olan ancak ÖSS'den yeterli puanı alamayınca babasının desteğiyle ilk kasetini yapan Alişan'ın kariyer yolculuğu böylece başlamış oldu. İlk olarak dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, sonrasında firmanın diğer ortakları Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir'in de desteğiyle "ilk albümü" olarak bahsettiği Aşık Oldum ile ünlendi. İkinci albümü "Sana Bir Şey Olmasın" ile Eylül 1997'de piyasaya çıkardı.Albümün çıkış parçası olan "Kralı Gelse" adlı şarkı ile müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri oldu.

"Kara Çadır" adlı albümünü 23 Nisan 1998 yılında çıkaran Alişan'ın dördüncü albümü "Var Ya" 23 Ocak 1999 yılında piyasaya sunulmuş; beşinci albümü ise 5 Haziran 2001 yılında çıkarılmıştır. 2002'nin Mart ayında Akmerkez Alışveriş Merkezi'nde Yalçın Menteş'le kavga etmesi sebebi ile polis tarafından tutuklanan Alişan hapis cezası aldı. "Söz Mü?" adlı altıncı albümünü 25 Kasım 2002 yılında çıkarmasının ardından 20 Mart 2004 yılında "Kalbim Ellerinde" adlı albümünü çıkardı. "Olay Bitmiştir", "Ve Kimselere Güvenmiyorum", "Sevgilerimle" adlı son albümünü çıkartan Alişan şarkı söylemeye ve televizyon dünyasında yer almaya devam etmektedir.

İstanbul Amatör Futbol Ligi takımlarından Halil Rıfat Paşa'da oynayan Alişan, forvet oynamaktadır ve 10 numaralı formayı giymektedir. Takımın kaptanlığını da yapmaktadır ve Ayazağa Stadı'nda oynanan tüm maçların neredeyse tümünde görüntülenmektedir.