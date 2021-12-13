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Sarıyer'de hafta sonu balık tutma keyfi zehir oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sarıyer'de hafta sonu balık tutma keyfi zehir oldu

İstanbul Sarıyer'de hafta sonu sahile balık tutmak için gelen vatandaşlar, şoke oldu. Balık tutmak için attığı oltadan balık yerine çöp çıktı. O anlar kameralara kaydedilirken bir vatandaş ise “deniz leş gibi” dedi.

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Sarıyer sahillerinde geçtiğimiz cumartesi günü vatandaşlar hafta sonunu değerlendirmek için sahile gelip balık tutmak istediler. Ancak, vatandaşlar denize oltayı attıklarında çektikleri balık değil çöptü.

Belediyenin herhangi bir şekilde temizlik yapılmadığını söyleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

Sarıyer Sahili'ne balık tutmak için gelen ancak denizde temizlik yapmaya karar veren Bahri Yüksel, “Denizden çıkardığımız çöpleri toparlıyoruz. Haddinden fazla çöp var. Belediye temizliyoruz, temizlik kanalları var diyor ama hiçbir şey yok görünmüyor. Temizlikle alakası yok ve şu an deniz leş gibi” dedi.

Durumdan şikayetçi olan Adem Çiftçi ise "Balık tutmaya çalışıyoruz ama çöpten başka bir şey tutamıyoruz. Bak direk çöp. Denizden çöp çıktı. Balık mı tutuyoruz, çöp mü belli değil şu an. Denizlerin bu kadar pis olmaması lazım ama belediyede galiba çalışmıyor. Bakın çöp balığı sahnelerde” şeklinde konuştu.

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