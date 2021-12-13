Serkan Kıyak öldü mü Müge Anlı'daki Serkan Kıyak neden öldü?

Yetiştirme yurdunda büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlenen bir çocuk babası Serkan Kıyak Uşak'taki evinde intihar etti. Eşinden bir aydır haber alamadığı için Müge Anlı'ya giden Serkan Kıyak, eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kriz geçirmişti. Peki Serkan Kıyak olayı nedir, intihat eden Serkan Kıyak'ın eşi kimdir?

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UŞAK'ta yaşayan ve hayatı zorluklarla geçen, yetiştirme yurdunda büyüyen 32 yaşındaki Serkan Kıyak geçtiğimiz günlerde karım kayboldu diyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. Karısını arayan ve ne olur diye yalvaran Serkan Kıyak, karısının pideciye kaçtığını öğrenince şok geçirmişti. Programda kendini yerden yere vuran Serkan Kıyak'ın evinde intihar ettiği ortaya çıktı. Karısının asla dönmeyeceğim, çocuğu da istemiyorum sözleri ile kahrolan Serkan Kıyak, yakınlarına not bırakarak kendini astı.

Ne olmuştu: Evden kaçan eşini bulmak için Müge Anlı'nın programına katılan Serkan Kıyak isimli vatandaş, karısının evin karşısındaki pideciye kaçtığını öğrenmişti. Kıyak, bugün Uşak'taki evinde kendisini asarak hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eşini arayan Serkan Kıyak, evinde kendisini asarak intihar etti.

Canlı yayında eşinin evin karşısındaki pideci ile kaçtığını öğrenen ve sinir krizi geçiren Kıyak, eşine 'Geri dön' çağrısında bulunmuş ve olumsuz yanıt almıştı.

Yetiştirme yurtlarında büyüyen Serkan Kıyak'ın 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği ve bir yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Eşşinin kaçması ile bunalıma giren Kıyak'ın yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği ve vedalaştığı öğrenildi.

Mesajı alan yakınlarının evine koşması ile talihsiz gencin cesedi ile karşılaştıkları, bunun üzerine polis ve 112 ekiplerine haber verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kıyak, canlı yayında kendisini yerlere atarak eşine geri dönmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bunun üzerine Müge Anlı, Kıyak'ı sakinleştirmeye çalışmıştı. Kıyak, eşine her türlü yardımı yapacağını söylese de olumlu bir yanıt alamamıştı