Nedim Şener 'Selahattin Demirtaş budur' dedi videoyu paylaştı

Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhatap aldığı Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'ı ve terör örgütü PKK'yı öven demeçlerini sosyal medya hesabında paylaştı.

HDP'nin Kürt sorununda muhatap alınacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'ndan sonra tutuklu Selahatin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV ekranlarına çıkarılması tartışmaları alevlendirdi.

Demirtaş'ı parlatma çabalarına tepki gösteren gazeteci Nedim Şener, terör örgütü PKK ve Öcalan ile ilgili Demirtaş'ın tartışılan açıklamalarını Twitter hesabında görüntüleriyle birlikte paylaştı.

Şener, videonun altına da "Kendi ne yazarsa yazsın, ne söylerse söylesin, Kılıçdaroğlu istediği gibi övsün; kitlesini uyutsun… İsmail küçükkayagiller propagandasını yapsın Selahattin Demirtaş budur" notunu düştü.