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İstanbul Kağıthane'de tekme atan satıcıya zabıtadan sert müdahale

İSTANBUL Kağıthane'de meyve satan seyyar satıcının kendisine müdahale eden zabıta memuruna tekme atması üzerine çıkan arbede kameralara yansıdı.

İSTANBUL'un Kağıthane ilçesinde kasa içerisinde sokakta meyve satan seyyar satıcıya zabıta ekipleri müdahale etmek istedi. Meyve kasası elinden alınmak istenen satıcı kasayı olay yerinden kaçırmaya çalışırken memurlardan birine tekme attı.

Attığı tekmenin ardından uzaklaşmaya çalışan satıcıya memurların tepkisi sert oldu. Bir anda zabıtaların arasında kalan satıcı sert darbelere maruz kaldı.

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