Türkiye'yi duygulandıran sokak röportajı! 74 yaşındaki çöp toplayıcısı

İSTANBUL'da yapılan bir sokak röportajı izleyenleri duygulandırdı. Haluk Levent, ayak parmağı kesilen ancak çalışmak zorunda kalan vatandaş için Twitter'den yardım çağrısı yaptı.

Sokak Kedisi sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir sokak röportajı izleyenleri duygulandırdı. Atık kağıt işçisi olarak çalışan 74 yaşındaki bir vatandaş gözleri dolu dolu olarak 'Ameliyatlıyım, parmağım kesildi, sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım' dedi.

Sosyal medyanın gündemine oturan bu röportaj herkesin yüreğine dokundu. Sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından çağrı yaptı. Levent, takipçileri için, "Bireysel yardımlar tabii ki çözüm değildir. Ama böyle de bırakamayız abimizi. Haydi Ahbap!" mesajını paylaştı.