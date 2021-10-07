BIST 1.372
DOLAR 8,86
EURO 10,26
ALTIN 502,30
GÜNCEL

Türkiye'yi duygulandıran sokak röportajı! 74 yaşındaki çöp toplayıcısı

İSTANBUL'da yapılan bir sokak röportajı izleyenleri duygulandırdı. Haluk Levent, ayak parmağı kesilen ancak çalışmak zorunda kalan vatandaş için Twitter'den yardım çağrısı yaptı.

Sokak Kedisi sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir sokak röportajı izleyenleri duygulandırdı. Atık kağıt işçisi olarak çalışan 74 yaşındaki bir vatandaş gözleri dolu dolu olarak 'Ameliyatlıyım, parmağım kesildi, sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım' dedi. 

Sosyal medyanın gündemine oturan bu röportaj herkesin yüreğine dokundu. Sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından çağrı yaptı. Levent, takipçileri için, "Bireysel yardımlar tabii ki çözüm değildir. Ama böyle de bırakamayız abimizi. Haydi Ahbap!" mesajını paylaştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı! 'Olay çözüldü' mesajı
Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı! 'Olay çözüldü' mesajı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
İzmir'de feci kaza! Görme engelli adam metrelerce havaya fırladı
İzmir'de feci kaza! Görme engelli adam metrelerce havaya fırladı
Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı
Dünya Hali 13. bölüm fragmanı
Dünya Hali 13. bölüm fragmanı
İstanbul Sarıyer'de otomobil istinat duvarına çarptı
İstanbul Sarıyer'de otomobil istinat duvarına çarptı
'Deprem ne zaman olacak' diye sordular Cübbeli Ahmet Hoca böyle cevap verdi
'Deprem ne zaman olacak' diye sordular Cübbeli Ahmet Hoca böyle cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?
TÜGVA Büyükada tahliyesi olay oldu! Polis engelledi İBB zabıtası dışarı atıldı
TÜGVA Büyükada tahliyesi olay oldu! Polis engelledi İBB zabıtası dışarı atıldı
Gaziantep'te kazalar göz göre göre geldi o anlar kamerada
Gaziantep'te kazalar göz göre göre geldi o anlar kamerada