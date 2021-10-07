BIST 1.372
DOLAR 8,87
EURO 10,27
ALTIN 502,95
MEDYA

Yasak Elma 115. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisi 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 11 Ekim 2021 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Sarıyer'de otomobil istinat duvarına çarptı
İstanbul Sarıyer'de otomobil istinat duvarına çarptı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
İşte Türkiye'yi duygulandıran sokak röportajı
İşte Türkiye'yi duygulandıran sokak röportajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?
TÜGVA Büyükada tahliyesi olay oldu! Polis engelledi İBB zabıtası dışarı atıldı
TÜGVA Büyükada tahliyesi olay oldu! Polis engelledi İBB zabıtası dışarı atıldı
FOX TV 6-8 Ekim olayları yıl dönümünde Başak Demirtaş'ı çıkardı tepki yağdı!
FOX TV 6-8 Ekim olayları yıl dönümünde Başak Demirtaş'ı çıkardı tepki yağdı!
Konya'da hastanede ortalık karıştı! Polis ve çalışanlara saldırdılar
Konya'da hastanede ortalık karıştı! Polis ve çalışanlara saldırdılar
Antalya'da 14 yaşındaki çocuğa 2 araç peş peşe çarptı! Korkunç kazanın görüntüsü çıktı
Antalya'da 14 yaşındaki çocuğa 2 araç peş peşe çarptı! Korkunç kazanın görüntüsü çıktı
Beylikdüzü'nde trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı
Beylikdüzü'nde trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Müslüm Baba' şarkısını beğeniyle dinledi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Müslüm Baba' şarkısını beğeniyle dinledi