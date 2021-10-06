TÜGVA Büyükada tahliyesi olay oldu! Polis engelledi İBB zabıtası dışarı atıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile TÜGVA arasında Büyükada İskelesi krizi yaşanıyor. İskelenin üst kısmını 10 yıllığına kiralayan TÜGVA'nın alanı üçüncü kişilere kiraladığı gerekçesiyle İBB, TÜGVA'yı buradan tahliye etmek için zabıtaları gönderdi. Polisin zabıtayı içeri almadı, içeri girenleri de dışarı çıkarttı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA ) arasında Büyükada krizi yaşanıyor. Eski İBB yönetimi Büyükada İskelesi'nin üst bölümünü 10 yıllığına TÜGVA'ya kiralamıştı. İmamoğlu yönetimindeki İBB, TÜGVA'nın bu alanı üçüncü kişilere kiraladığı gerekçesiyle tahliye etmesini istedi. Yargıya taşınan anlaşmazlık sonrasında İBB tahliye kararı verildiğini belirterek zabıtaları mekana gönderdi.

Polis içeri almadı

Polis ekipleri Büyükada İskelesi'nin üst bölümünde bulunan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği önünde önlem aldı ve zabıtaların içeri girişine izin vermedi. TÜGVA temsilcileri hukuki sürecin sonlanmadığını belirterek bina içerisinde bekleyişini sürdürürken, içeride bulunan zabıta ekipleri ile bazı kişiler dışarı çıkarıldı.

Bu sırada polis ekipleri, çeşitli sloganlar atarak binanın tahliye edilmesini isteyen gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine güvenlik güçleri ile gruptakiler arasında tartışma, ardından da arbede yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından çevik kuvvet ekipleri gruptakileri buradan uzaklaştırdı. Grubun bina çevresinde bekleyişi sürüyor.

TÜGVA'dan açıklama

TÜGVA'nın İstanbul şubesinin yayınladığı açıklamada vakfın temsilciğinin 5 Ekim'de hukuksuz tahliye teşebbüsüne uğradığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-"Kira ücreti bir kere dahi geciktirilmeden düzenli olarak ödenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel hukuka tabi sözleşmemizi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan etmiş ve bu haksız feshin tarafımızca kabul edilmemesi akabinde Kaymakamlıktan tahliyemizi talep etmiştir. Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle Kaymakamlık ve Valilik, İBB'nin bu talebini reddetmiştir. İBB, bu kararı tanımayarak, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvet kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır. Zabıta görevlileri sabah saatlerinden itibaren ilçe binamızın içinde, binadan çıkmamız halinde kalan eşyalarımızı da götürmek amacıyla takriben 30-40 kişilik bir ekiple, vardiyalı bir şekilde nöbet tutmaya devam etmektedir. Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir."

İBB : Başkasına kiralamışlar

TÜGVA yargı süreci devam ediyor derken İBB'den gelen açıklamada İstanbul 2. İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi’nin tahliyeyi karara bağladığı söyleniyor. Konuya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada süreç şöyle özetlendi:

-“Şehir Hatları, iskelenin üst kısmını 2018 yılında Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) 10 yıllığına kiraya verdi. İBB, 7 Şubat 2020 tarihinde Şehir Hatları A. Ş'ye bir yazı yazarak, Büyükada İskelesi’nin üst katının intifa sözleşmesine aykırı olarak 3. kişilere devredildiğinin tespit edildiğini, kira sözleşmesinin fesih edilerek bu alanın İBB'ye teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine Şehir Hatları AŞ, 21 Şubat 2020 tarihinde, TÜGVA ile olan kira sözleşmesini feshederek, bu alanının 28 Şubat 2020 tarihine kadar tahliye edilmesini istedi. Alanı da İBB'ye teslim etti.

Alanın zamanında tahliye edilmemesi üzerine İBB, 11 Eylül 2020 tarihinde TÜGVA'ya ihbarname çekerek, 7 gün içerisinde tahliye edilmesini istedi. Alanın tahliye edilmemesi üzerine, bu kez İBB, prosedüre uygun olarak 6 Ocak 2021 tarihinde, Adalar Kaymakamlığına yazı yazarak, Büyükada İskelesi’nin üst kısmının tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Yargı kararı

Adalar Kaymakamlığı, önce 26 Ocak 2021 tarihi için tahliye emri verdi. Daha sonra hava muhalefete nedeniyle TÜGVA temsilcilerinin gelmemesi gerekçesiyle, tahliye gününü 2 Şubat 2021 tarihine erteledi. Bu arada TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için açtığı davada, mahkeme 27 Ocak 2021 tarihinde, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tahliye sürecini durdurdu. Ancak daha sonra İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021-158 sayılı kararıyla, tahliye işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Böylece tahliye işleminin önünde hukuki bir engel kalmadı. Bu kararla birlikte İBB, 9 Haziran 2021 tarihinde yeniden Adalar Kaymakamlığı’na yazı yazarak, söz konusu yerin tahliye edilerek, İBB'ye teslim edilmesini istedi.

Mahkeme TÜGVA'nın itirazını reddetti

Bu arada TÜGVA'nın İstanbul 2. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara karşı yaptığı itiraz üzerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesinin 2021-765 itiraz no ve 06.07.2021 tarihli kararı ile itirazın reddine kesin olarak karar verildi. Büyükada İskelesi’nin üst kısmının tahliyesine ilişkin Adalar Kaymakamlığı’na yazılan 9 Haziran 2021 tarihli yazının üzerinden 60 günün üzerinde süre geçti. İlgili mahkeme kararlarıyla, söz konusu alanın tahliyesine ilişkin hukuki hiçbir engel kalmadı.”