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Gaziantep'te kazalar göz göre göre geldi o anlar kamerada

Gaziantep'te farklı zamanlarda yaşanan bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kentin çeşitli noktalarındaki güvenlik kameraları, farklı tarih ve bölgelerde yaşanan trafik kazalarını kaydetti.

Görüntülerde, Yavuz Sultan Selim, Polisevi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Otogar, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşakları ile Zübeyde Hanım Bulvarı ve Anafartalar Caddesi'nde kamyonet, hafif ticari araç, otomobil ve motosikletlerin karıştığı trafik kazaları yer alıyor.

Hasarların oluştuğu gözlemlenen trafik kazalarının çoğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığı dikkati çekti.

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