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İstanbul Sarıyer'de otomobil istinat duvarına çarptı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilin kadın sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL Sarıyer Maden Mahallesi Boğazkent Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; kadın sürücünün kullandığı 34 RM 3023 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu. İstinat duvarı kısmen yıkılırken otomobil hurdaya döndü.

Otomobil içinde sıkışan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde  sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin hızla ilerleyerek istinat duvarına çarptığı görülüyor.

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