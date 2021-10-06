'Deprem ne zaman olacak' diye sordular Cübbeli Ahmet Hoca böyle cevap verdi

Sohbet programında büyük İstanbul depremiyle ilgili kendisine gelen sorulara cevap veren Cübbeli Ahmet, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sohbet programında kendisine gelen sorulara cevap verdi. “Deprem ne zaman?” şeklindeki sorulara Tirmizî Hadîs-i Şerîfi ile cevap veren Cübbeli Ahmet, "Şimdi depremi bana soruyorlar. Ya ben ne bileyim kardeşim. Arkeolog değilim, Kandilli Rasathanesi'nden şey değilim. Onlar da bilmiyor ki... Dolayısıyla saniyelerle yarışıyorlar. " ifadelerini kullandı.



"Bu itibarla büyük İstanbul depremi ne zaman olacak diye soruyorlar." diyen Cübbeli Ahmet "Soruyorlar bizim arkadaşlar bana hocam sen bilirsin diye... Ya ben ne bileyim. Bak ben sana 15 tane kötü hastalıktan bahsettim. Bu 15 tane kötü hastalık bu toplumda varsa, yaklaştı zelzeleyi bekleyin. Hadis öyle diyor sonunda." dedi.