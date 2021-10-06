Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun daha önceki sözlerine atıf yaparak anayasanın 4 maddesi tartışmasında tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu ise bu sözleri çarpıtarak Erdoğan'ın sağlığına yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun daha önce Banu Güven'in programında yaptığı konuşmaya atıf yaparak ilk dört madde değişimi için şunları söylemişti:

"Mesela biz 'Yeni anayasa' diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Bakıyorsun ittifakın bir diğer kanadı, o da aynı şeyleri söylüyor. Buradan söylüyorum, acaba Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP Anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer bu Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyse bu durumda da partisinin politikalarından farklı ajandaya sahip bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir."

Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün grup toplantısı sonrası hemen cevap vererek İsmail Kahraman'ın söylediği iddia edilen tartışmaya atıf yaparak gündemin tartışması gibi göstererek şöyle söylemişti:

"AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" dedi.