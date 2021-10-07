Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı! 'Olay çözüldü' mesajı

Şarkıcı Ece Ronay'ın, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmesi ve "Nişanlıma telefon üzerinden 50 bin lira para teklifinde bulundu" demesinin ardından, Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'i evine davet etti ve videosunu paylaşarak konunun kapandığı mesajını verdi.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmiş ve "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı 50 bin lira para teklifinde bulundu" demişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak olayın çözüldüğü mesajını verdi. Şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti.