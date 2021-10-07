BIST 1.372
DOLAR 8,87
EURO 10,27
ALTIN 502,63
MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı! 'Olay çözüldü' mesajı

Şarkıcı Ece Ronay'ın, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmesi ve "Nişanlıma telefon üzerinden 50 bin lira para teklifinde bulundu" demesinin ardından, Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'i evine davet etti ve videosunu paylaşarak konunun kapandığı mesajını verdi.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmiş ve "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı 50 bin lira para teklifinde bulundu" demişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak olayın çözüldüğü mesajını verdi. Şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de feci kaza! Görme engelli adam metrelerce havaya fırladı
İzmir'de feci kaza! Görme engelli adam metrelerce havaya fırladı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Kanunsuz Topraklar 3. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 3. bölüm fragmanı
Dünya Hali 13. bölüm fragmanı
Dünya Hali 13. bölüm fragmanı
Yasak Elma 115. bölüm fragmanı
Yasak Elma 115. bölüm fragmanı
İşte Türkiye'yi duygulandıran sokak röportajı
İşte Türkiye'yi duygulandıran sokak röportajı
'Deprem ne zaman olacak' diye sordular Cübbeli Ahmet Hoca böyle cevap verdi
'Deprem ne zaman olacak' diye sordular Cübbeli Ahmet Hoca böyle cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?
TÜGVA Büyükada tahliyesi olay oldu! Polis engelledi İBB zabıtası dışarı atıldı
TÜGVA Büyükada tahliyesi olay oldu! Polis engelledi İBB zabıtası dışarı atıldı
Gaziantep'te kazalar göz göre göre geldi o anlar kamerada
Gaziantep'te kazalar göz göre göre geldi o anlar kamerada