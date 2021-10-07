Netflix Aşk101'in Kerem'i Kubilay Aka'dan 'özür dilemediğim için özür dilerim' mesajı

NETFLIX'te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki rolüyle son dönemde dikkatleri üstüne çeken oyuncu Kubilay Aka İstanbul Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Aka geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında "Ben özür dilemem kimseye minnet etmem" sözleri için 'özür dilediğini' duyurdu.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, yeni sezonu hayranları tarafından uzun süredir beklenen Aşk 101 dizisinin yayınlanmasının ardından, 'kimseden özür dilemediğini' söyleyerek sosyal medyada günlerce tartışılması ve tepki almasının ardından sözlerine açıklık getirdi ve özür dilemem açıklaması için "özür diledi."