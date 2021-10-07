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Fox Tv Fulya Öztürk Fatih Portakal polemiğine Seda Akgül'den olay yorum

FOX TV Fulya ile Umudun Olsun programında 'porno izlettiği' gerekçesiyle kanalın eski ana haber spikeri Fatih Portakal'dan aldığı eleştirilere ekrandan 'Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz' diye bağırarak yanıt veren Fulya Öztürk'e, sunucu Seda Akgül'den 'ham meyve' benzetmesi...

FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk'ün, programında 'Hayırlı Cumalar' yazısı önünde 'pornografik görüntüler izletmesine izin vermesi'ne 'ilkesizlik' yorumu yapan, aynı kanalın eski ana haber sunucusu Fatih Portakal'a "Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz" diye ekranlardan bağırmasına sunucu ve televizyoncu Seda Akgül'den çok konuşulacak bir yorum geldi.

Sunucu ve televizyoncu Seda Akgül, kişisel Instagram hesabından Fatih Portakal'a destek vererek, Fulya Öztürk'ü yerden yere vurdu. Öztürk'ün ekranda program yapacak kadar iyi bir gazeteci ya da sunucu olmadığını ifade eden Akgül "Siz olmamış armudu dalından koparırsanız, onu da böyle ziyafet sofrasına sunarsanız, çalıştığı kanal ne kadar rafine olursa olsun, bir anda en basit, en seviyesiz kanala dönüştürebilir... Şekil A 'da görüldüğü gibi..." diye konuştu.

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