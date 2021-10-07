Gazetecilik yapın kahpelik değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde alışveriş yaptıktan sonra "fiyatlar gayet uygun" sözü polemiğin fitilini ateşledi.

Peki fiyatlar Erdoğan'ın dediği gibi uygun mu? İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında Tarım Kredi Kooperatifleri ile diğer marketlerin fiyatlarını karşılaştırdı. İşte bu video üzerinden Hadi Özışık, itibar suikastına uğradı.

Özışık'ı hedef alan siteler ise adı "karanlık tv"e çıkan ODA TV ve hakkında çok sayıda suçlamaya adı karışan Merdan Yanadağ'ın sahibi Tele 1 sitesi oldu. ODA TV "övmek isterken yarıda kesti" dedi ODA TV haberi "Övmek isterken yarıda kesti... "Yav bunları Mustafa özellikle mi seçtin" başlığıyla verdi ve devamında şu ifadeleri kullandı: "Yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki ürünleri övmek isteyen Özışık, fiyatların diğer marketlerden daha pahalı olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Programı hazırlayan editörüne kızan Özışık, “Yav Mustafa bunları özellikle mi seçtin" tepkisini gösterince sosyal medyada gündeme oturdu. "