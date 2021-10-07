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MEDYA

Beyaz TV'de canlı yayında gelen soru gülme krizine soktu: Konuyu kapatalım

Beyaz TV'de Nur Viral’in sunuculuğunu yaptığı programda gelen bir soru hem şaşırttı hem de gülme krizine soktu.

Nur Viral’in sunumu ile Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı, birbirinden farklı gelişmeleri ve olayları seyirciler ile buluşturmaya devam ediyor. Uzman Psikolog ve İlişki Uzmanı Yeşim Akıncı’nın katılımı ile yayınlanan programda, bir seyirciden gelen mesaj Nur Viral’i gülme krizine soktu.

“Sevgilim her mesajında bana ‘seni şirinlemek istiyorum’ diyor. Bana ne demek istiyor?” mesajı Akıncı’yı da şaşırttı. Bir süre seyircinin ne demek istediğini anlamayan Akıncı, “Şirinler mi acaba mavi mavi.” diyerek bağlantı kurmaya çalıştı. Viral, Akıncı’ya, “Ay bu benden saf.” diyerek gülmeye başladı.

"Konuyu kapatalım"
Akıncı, “Bazen çok anlayamıyorum ben de uzman psikolog olarak.” demesi üzerine Viral, “Uzman uzman olalı sayenizde böyle soru görmedi. Bilen varsa yazsın.” ifadelerini kullandı.  Akıncı, “Beyefendi herhâlde sevgilerini sunmak istiyor diyelim ve konuyu kapatalım. Bir sürü çağrışımları var.” dedi. Seyirciden gelen soru üzerine gülme krizine giren Nur Viral, bir sonraki mesajı okumakta güçlük çekti.

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