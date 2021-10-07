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Yasin Börü Şehit'tir Selahattin Demirtaş teröristtir!

6-8 Ekim olaylarının üzerinden geçen 7 yılın ardından bugün Fox TV'de İsmail Küçükkaya, terör soruşturması nedeniyle tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti.

İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş'a güzelleme yapması ve hükümeti suçlaması dikkat çekti. Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını öne süren Başak Demirtaş, terör suçundan tutuklu bulunan Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Selçuk Mızraklı ve Selçuk Kozağaçlı gibi isimlere de selam gönderdi.

Gazeteci Hadi Özışık Youtube'da yaptığı perde arkası programında bu konuyu masaya yatırarak ''Yasin Börü şehittir, Sehalattin Demirtaş teröristtir... Nokta... Böyle bir günde Fox TV'de İsmail Küçükkaya, terörist Demirtaş'ın karısı Başak Demirtaş'ı çıkardı... Pişman mişman değilmiş.. "Kürtsen bedel ödersin"miş... Sen Kürtlere kurban ol... Siz Kürtlerin yüz karasısınız... Ben. de Kürdüm ve bir bedel ödemiyorum... Neden acaba... Çünkü benim kardeşim dağda Mehmetçiğe kurşun sıkmıyor...'' ifadelerini kullandı.

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