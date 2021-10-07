BIST 1.397
DOLAR 8,87
EURO 10,28
ALTIN 501,68
YEREL

Siirt'te ölüme aldırış etmeden telefona sarıldılar! Görenlerin yüreği ağzına geldi

SİİRT'te gençlerin kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Delikli Taş'ta tehlikeli alanda canlarını hiçe sayarak fotoğraf çektirmesi, görenlerin yüreğini ağzına getiriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Botan Vadisi Delikli Taş, vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu. Delikli Taş bölgesine gelen gençler tehlikeli bölgeye geçerek canlarını tehlikeye atıyor. Ölümle burun buruna gelen gençler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekiniyor. Tehlikeli bölüme geçen gençler metrelerce yükseklikte canlarını hiçe sayarak fotoğraf çektirmesi, bu kadarına da pes dedirtti. Fotoğraf çektirmek uğuruna uçurumun kenarına gelen gençler yürekleri ağza getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasin Börü Şehit'tir Selahattin Demirtaş teröristtir!
Yasin Börü Şehit'tir Selahattin Demirtaş teröristtir!
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ifşası: Mehmet Ali Erbil'in evi silahlı adamlarla doluydu
Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ifşası: Mehmet Ali Erbil'in evi silahlı adamlarla doluydu
Fox Tv Fulya Öztürk Fatih Portakal polemiğine Seda Akgül'den olay yorum
Fox Tv Fulya Öztürk Fatih Portakal polemiğine Seda Akgül'den olay yorum
Cezire Havayolları'na ait uçak bomba ihbarı üzerine Trabzon'a acil iniş yaptı
Cezire Havayolları'na ait uçak bomba ihbarı üzerine Trabzon'a acil iniş yaptı
Nedim Şener 'Selahattin Demirtaş budur' dedi videoyu paylaştı
Nedim Şener 'Selahattin Demirtaş budur' dedi videoyu paylaştı
Ece Ronay'ın polislere küfür ettiği videosu ortaya çıktı! Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti
Ece Ronay'ın polislere küfür ettiği videosu ortaya çıktı! Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti
Aksaray'da kaza yaptı! Polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin
Aksaray'da kaza yaptı! Polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin
Kadın ölümden saniyelerle kurtuldu o anlar kameralara yansıdı
Kadın ölümden saniyelerle kurtuldu o anlar kameralara yansıdı
Netflix Aşk101'in Kerem'i Kubilay Aka'dan 'özür dilemediğim için özür dilerim' mesajı
Netflix Aşk101'in Kerem'i Kubilay Aka'dan 'özür dilemediğim için özür dilerim' mesajı