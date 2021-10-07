Mustafa Destici FOX TV'ye Başak Demirtaş'ı çıkaran İsmail Küçükkaya'yı terletti

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı Kobani olaylarının yıl dönümünde FOX TV ekranlarına çıkaran İsmail Küçükkaya'ya zor anlar yaşattı.

FOX TV Çalar Saat programına PKK'nın sokakları ateşe verdiği günün yıldönümünde Başak Demirtaş'ı konuk eden İsmail Küçükkaya tepki çekti.

Eleştirilerin odağındaki Küçükkaya, bu kez BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi konuk etti.

Kobani olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Destici, haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan Demirtaş'ın azmettirmesiyle olayları yaşandığını söyledi. Destici, "Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?" diye sordu.

Destici, "Hanımı burada Kobani olayları için "Demirtaş 'pişman değil' diyor" dediğini aktardı.

Küçükkaya: Tertemiz yayın

İtiraz eden Küçükkaya, "Herkes izledi kime sorduysam devletle de konuştum. En ufak bir şey yok orada. Tertemiz bir yayın. Benim ilkelerim belli" dedi.

Başak Demirtaş programda 'Demirtaş pişman değil, biz de pişman değiliz' dedi

Bunun üzerine araya giren Destici, şunları söyledi: "Hukuki anlamda söylemiyorum. Siz dediniz ki 'bu yapılan işlerden pişmanlık duyuyor mu nereden girdim bu işlere diyor mu.' O da dedi ki 'hayır pişman değil. Biz de pişman değiliz.' Halbuki şunu söyleseydi 'Biz böyle bir şey yaptık ama 37 vatandaş hayatını kaybetti, keşke bunlar yaşanmasaydı' deseydi."