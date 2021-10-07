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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli evlendi Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü

Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, nikah masasına oturdu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına erdi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde evlenerek, hayatlarını birleştirdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu verdi.

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