Ece Ronay'ın polislere küfür ettiği videosu ortaya çıktı! Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti

Mehmet Ali Erbil'in skandal yazışmalarını ifşalayan Ece Ronay'ın polislere hakaret ettiği görüntüler yeniden gündem oldu. Arkadaşı ile yaptığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savuran Ronay, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Video paylaşım sitesi TikTok'ta sahilde karpuz yerken çektiği videosunu paylaşan ve bu şekilde 'fenomen' olan Ece Ronay, arkadaşı ile birlikte canlı yayın yapmıştı. Yaptığı canlı yayında ağza alınmayacak sözler kullanan Ronay, askerleri sevdiğini ancak polisleri sevmediğini söylemişti.. Sözlerinin devamında polislere yönelik küfürler savuran Ronay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Sosyal medyayı ayaklandıran görüntüyü görenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek Ronay'ı şikayet etmişti.