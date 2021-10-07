Ece Ronay ifşası! Nişanlısı Mehmet Bilir : Mehmet Ali Erbil'in evi silahlı adamlarla doluydu
64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a attığı taciz mesajlarının ifşa olmasının ardından ortalık karıştı. Mahkemeye taşınan taciz olayının ardından Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, Mehmet Ali Erbil'ile bir özür videosu çekti. Fakat işin aslı çok başka çıktı, Bilir o evde yaşadıklarını anlattı.
Magazin basını ve sosyal medya günlerdir Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil arasında yaşanan taciz krizini konuşuyor. Mehmet Ali Erbil'in kendisine instagram'dan attığı uygunsuz mesajları paylaşan Ece Ronay, işi mahkemeye taşıdı ve şikayetçi oldu. Fakat ikili arasında sular bugün de durulmadı. İfşa olaylarına Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'de karıştı.
Mesajları ortaya dökmesinin ardından Ece Ronay'ı birçok kesim şarkısının reklamını yapmakla suçlarken bir çoğu da Mehmet Ali Erbil'i bir kadını taciz etmekle ve bunu ört bas etmeye çalışmakta suçladı. Sosyal medyanın karşısında olduğunu gören Erbil, yeni bir hamle yaptı ve Ece Ronay'ın nişanlısını eve çağırarak birlikte bir video çekti.
Mehmet Ali Erbil'in Mehmet Bilir'i eve çağırarak 'olay çözülsün istedim' dediği videonun iç yüzünü bugün 2. Sayfa'ya bağlanan Mehmet Bilir anlatı. Bilir'in çok konuşulacak açıklamalarına geçmeden MALİ'nin videosunu bir hatırlayalım...
64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.