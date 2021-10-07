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Türkiye'yi ağlatan Mahsun amcaya TÜMYAD sahip çıktı

İSTANBUL'da yapılan bir sokak röportajı Türkiye'de gündeme oturmuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan 74 yaşındaki Mahsun amcaya Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) ulaştı.

İSTANBUL Eminönü'nde 74 yaşındaki Mahsun amcanın gözyaşları yürekleri burkmuştu. Mahsun amcaya Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) sahip çıktı.

Atık kağıt işçisi olarak çalışan yaşlı adam, gözleri dolu dolu olarak, "Ameliyatlıyım, parmağım kesildi. Sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım' demişti.

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